ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は11日、公式Xで「お知らせ」とし、シルエットの画像を投稿。ファンの間で考察が広がっている。【写真多数】25周年のUSJ、大阪どまんなか御堂筋で感謝「#USJファン の皆さまへお知らせです」と呼び掛け、丸い4つのシルエットが映った画像を投稿した。「2026.2.12 16:00」と記載した。この謎のシルエットにファンからは「え、え、え？なんだろ！」「なんだなんだ?！」