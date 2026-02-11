ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、スキー・ノルディック複合ノーマルヒルが行われ、前半飛躍で山本涼太（長野日野自動車）が１０２メートル５０を飛び、１２７・８位で３位につけた。トップのクリスティアン・イルベス（エストニア）とは４・８点差で、日本時間午後９時４５分開始の後半距離では、１９秒差でのスタートとなる。今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）は１００メートルを飛び、１２２・３