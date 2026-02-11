建国記念の日の2月11日。広い範囲で恵みの雨となり、鮮やかなピンクに色づいた「河津桜」も雨粒できらり。一方、気温7度の中で盛り上がっていたのは、裸の男性たちに冷たい水を浴びせる祭り「大東大原水かけ祭り」。様々なイベントや祭りがめじろ押しとなった日本列島。冷たい雨が降りしきる中、朝早くから長い行列ができている場所がありました。午前6時ごろから「道の駅木更津」に並んでいるという先頭の男性が、行列の目当てを