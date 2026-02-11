東京都日野市の「京王百草園」にて、恒例の「梅まつり」が始まりました。都内屈指の梅の名所として知られる同園には、約50種500本の梅が咲き誇り、2月中旬に見ごろを迎える見込みです。期間中は樹齢300年を超える名木「寿昌梅」の鑑賞だけでなく、3日間限定のライトアップや百草園駅への特急臨時停車も実施。和太鼓演奏や書道パフォーマンスなど、五感で春を感じられる多彩なプログラムが用意されており、鉄道ファンから家族連れま