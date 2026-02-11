遊助が、ニューアルバム『遊助世代』をデビュー17周年記念日となる3月11日にリリース。あわせて全曲ティザー映像を公開した。 （関連：【画像あり】遊助、ニューアルバム『遊助世代』アートワーク＆パッケージ展開図） 今作は、遊助として初の試みとなるリアレンジアルバム。遊助の過去代表曲10曲を、“令和の新曲”として鳴らし直すコラボレーションリアレンジアル