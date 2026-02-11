水不足が深刻な東海地方。10日夜から久しぶりにまとまった雨になり、11日正午までの24時間降水量は、愛知県豊橋市で19.0ミリ、名古屋市で11.5ミリに。10ミリ以上の降水は去年12月24日以来、49日ぶりです。 【写真を見る】水不足深刻 久しぶりの雨は“恵みの雨”になった？豊川用水の節水続く農家 ｢作物的にはもうちょっと雨欲しかった」 （街の人）Q.久しぶりに雨が降ったが？「うれしい。朝、草木に元気が出てきたので」「恵み