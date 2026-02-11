【その他の画像・動画等を元記事で観る】 遊助がデビュー17周年記念日となる3月11日に、初のリアレンジアルバムとなる『遊助世代』をリリースすることが決定。全10曲・計6組のコラボアーティストが参加することが発表された。 ■過去代表作10曲を“令和の新曲”として鳴らし直す 今回のアルバムは、遊助として初の試みとなった“リアレンジアルバム”で、『遊助世代』は遊助のヒットした過去代表曲10曲を“令