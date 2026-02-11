長崎スタジアムシティのハピネスアリーナで、3日間限定のバーゲンが始まり、多くの買い物客でにぎわいました。 午前11時のオープンを前に、長崎スタジアムシティにできた長い列。 11日から始まったのは、巨大なハピネスアリーナを会場にした『スタジアムシティBIGバーゲン』です。 スタジアムシティ内のテナントなど、12店舗が出店。 衣料品や人気の家電などが並び、最大70