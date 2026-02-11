4人組お笑いグループ・ぼる塾の酒寄希望さん（37）が11日、ぼる塾のYouTubeチャンネルを更新し、第2子妊娠を発表しました。ぼる塾は2019年に、酒寄さん・田辺智加さん（42）のコンビ『猫塾』と、きりやはるかさん（31）・あんりさん（31）のコンビ『しんぼる』が合体し、4人組として結成。酒寄さんは、ぼる塾の結成当初から産休に入り第1子を出産。その後、育休を経て2022年11月から舞台復帰していました。■酒寄の妊娠発表田辺