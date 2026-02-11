吉本興業所属の8人組ボーイズグループ・OCTPATHの初となる冠番組『OCTPATH魂（オクトパスピリッツ）』の放送が決定しました。人気グループINIを生み出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の元練習生から結成されたOCTPATH。メンバーの中にはオーディション時、ラップで1位をおさめた海帆さんをはじめ自ら振り付け、英語が堪能など様々な才能を持つメンバーが在籍しています。OCTPATH初の冠番組となる『