11日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のアイシンティルマーレ碧南が14日（土）と15日（日）に碧南市臨海体育館で行われるVリーグ男子のホームゲームにて、イベントを行うことをクラブ公式サイトで発表した。 碧南市臨海体育館に奈良ドリーマーズを迎えるＴ碧南。両日12:10頃、会場に来場した方に、MCとＴ碧南のマスコットキャラクターのティルゴンが直接インタビュ}