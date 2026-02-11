ボートレース多摩川のG1「第71回関東地区選手権」は11日、第12Rで優勝戦が行われ、1号艇の砂長知輝（26＝埼玉）がインから的確な踏み込みを決めて逃げ切り勝ち。G1初制覇を成し遂げた。関東チャンピオンに輝いて優勝賞金640万円を獲得。蒲郡クラシック（3月24〜29日）の出場権も手にして初のSG参戦も決まった。2着は4コースから差した地元の中野次郎。3着には宮之原輝紀が入った。抜群機を味方につけて力強く駆け抜けた。砂長