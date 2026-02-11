2月14日はバレンタイン。熊本市の鶴屋百貨店東館7階のバレンタインスクエアには、国内、そして海外合わせて76のブランドのチョコレートが並びます。 会場の賑わい、今年のトレンドは？飯田嘉太アナウンサーが中継で伝えます。詳しくは動画をご覧ください。