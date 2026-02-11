【ニューヨーク＝木瀬武】１１日のアジアの外国為替市場で、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１５２円７０銭台まで円高・ドル安が進んだ。米国の消費減速懸念からドルを売る動きが広がり、約２週間ぶりの円高水準となった。１０日発表された昨年１２月の米小売り売上高が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下げに動きやすくなるとの見方が市場で強まった。ニューヨーク外国為替市場では１ドル＝１５４円３０