映画『ギャルゾンビ』が11日までに公式Xを更新。同作に出演した羽賀研二（本名・当真美喜男）容疑者（64）をめぐる報道について言及した。【写真】羽賀容疑者が“ヤクザ役”、映画『ギャルゾンビ』羽賀容疑者については、沖縄県警が10日までに不同意わいせつの疑いで逮捕した。逮捕容疑は、2025年3月27日午後7時5分から同10時45分ごろの間、沖縄県内の飲食店で、面識のある女性2人の体を触ったほか、うち1人にキスをした疑い。