新日本プロレス１１日の大阪大会で、ＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太（３２）がジェイク・リー（３７）の挑戦を退け初防衛に成功した。一進一退の攻防が動いたのは２０分過ぎだった。Ｄ４Ｃ（変型ブレーンバスター）を浴びた辻はＦＢＳかわすと、ジェイクをコーナーに乗せてゲレーロスペシャルをさく裂させた。しかしジーンブラスターをカウンターのヒザで迎撃され、チョークスラムで形勢逆転を許した。それでもＦＢＳにカウン