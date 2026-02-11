ひと足早い桃の節句です。石川県七尾市の道の駅「能登食祭市場」に、地名の七尾にちなんで770体のひな人形が並びました。高さ5メートルの特設ひな壇にずらりと並んだおひなさま。並べられたひな人形の数は、七尾の地名にちなんで770体です。もともとは地元の女性有志でつくる団体が、家庭で使われなくなったひな人形を集めて展示していましたが、現在では、全国から送られてくるひな人形が、ここに並びきらないほどに増えて