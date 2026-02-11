Image: JACOB & Co 暗号資産を代表するビットコイン。そのビットコインのマイニング企業「GoMining」と、セレブ御用達高級時計ブランドJACOB＆Co.（ジェイコブ＆コー）がコラボを果たしました。…なんだかお金の匂いがぷんぷんと漂います。デジタルマイナーと紐付け新モデル「エピックX ゴーマイニング」は、「機械式時計の構造美と、ビットコインの思想や構造を重ね合わせた時計」との