山陽オートのＧ?「創刊６０周年九州スポーツ杯第６０回スピード王決定戦」は１１日に最終日が行われ、１２Ｒ優勝戦は長田稚也（２５＝飯筭）が勝利。１月の伊勢崎シルクカップに続く今年のＧ?連続優勝で自身３回目のＧ?制覇。通算では１９回目の優勝を飾った。スタートでは荒尾聡の強襲を受け止めると１コーナーは好位を確保。２番手から２周３コーナーで逃げる森下輝を内から一気に抜き去り勝負を決めた。「うれしい