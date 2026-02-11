丸山茂樹氏が山本とゴルフ満喫「今年もめっちゃ盛り上がった」ドジャースの山本由伸投手が、プロゴルファーの丸山茂樹氏とゴルフを楽しんだようだ。丸山氏が10日（日本時間11日）、自身のインスタグラムを更新。「今年も山本由伸君とゴルフをするIn Arizonaの旅に行って来た」と報告し、ラウンドする様子などを公開している。投稿では、晴天のアリゾナでゴルフを楽しむ動画や写真をアップ。丸山氏は「去年も盛り上がったけど