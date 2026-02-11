資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は10日、対象の郵便局全てに車両の使用停止処分の通知が完了したと発表しました。 中国運輸局によりますと、岡山県では42の郵便局の計66台が使用停止処分となりました。最長は金光郵便局（浅口市）と吉備川上郵便局（高梁市）160日間（2025年10月8日から2026年3月16日まで）です。 国土交通省は2025年10月