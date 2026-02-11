◆紅白戦紅組０−白組３（１１日・ＳＯＫＫＥＮ）＝特別ルール＝ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手（２４）が１１日、白組の先発として今キャンプ初の紅白戦に登板した。先頭の広岡を歩かせたが、最速１４７キロで１回を無安打無失点。最後は野口からスローカーブで空振り三振を奪った。８日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では充電切れだったピッチコムも装着したが、球種の豊富さから生まれる「宿題」も持ち帰っ