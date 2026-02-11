オリックス・山崎颯一郎投手が初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で１５０キロを計測した。頓宮、宗、広岡、紅林に計２０球を投げ、カーブで頓宮を三ゴロに打ち取る場面も。「僕の理想としては打者が立っても、もっと腕を振れるようにしたい。フォークもまだ、去年の後半のような変化の仕方ではないので」と貪欲に前を向いた。「きょうは５０球放りたかったので」と登板後にはブルペンで追加の投球練習。「余った球数を自