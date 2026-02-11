オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手がライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板した。３０球で安打性の打球はゼロ。頓宮、宗、広岡から空振りを奪うなど、上々のスタートを切った。「寒かったのでケガをしないように、体に気をつかいながら投げた」と出力は抑えめでも、カーブやツーシームにも手応え。来日３年目を迎える右腕は「常に１０勝以上は目指しているし、それ以上。勝てるだけ勝ちたい」と目標設定した。一