◆紅白戦紅組０−白組３（１１日・ＳＯＫＫＥＮ）＝特別ルール＝オリックス・頓宮裕真捕手が紅白戦で「チーム１号」を放った。２点リードの４回１死で片山から左翼ポール際へ一発。真ん中高めの直球をたたき「感覚は良かった。打ち終わりがいい感じで（いい）フォロースルーができた」と素直に喜んだ。一塁を回った際、軽い違和感を訴えた右太もも裏は問題なし。宮崎のファンに「ほいさー！！」の本塁打パフォーマンスも披露し