2月11日の建国記念の日に、高知県高知市の神社で餅投げが行われ、多くの人が参加しました。建国記念の日にあわせて、高知市の高知大神宮では恒例の餅投げが行われ、今年も会場には県内外から多くの人が訪れました。参加者は餅を拾って、建国の日を祝いました。餅投げのフィナーレにはご神体としてカツオのぬいぐるみが登場し、参加者の間から歓声が上がりました。また、会場ではウツボが入った暖かいそうめんも振る舞われて