地元を盛り上げようと2月11日、高知市鏡地区で初めてとなる音楽イベントが開かれました。11日、高知市鏡で開かれた「鏡でフェスティバル」は地域活性化につなげようと住民グループ鏡よいとこプロジェクトが初めて企画したものです。会場では吾北清流太鼓「一番風」による和太鼓の演奏や、地元鏡中学校の音楽部によるライブなどが披露され、訪れた約150人が迫力あるパフォーマンスを堪能しました。■観客「すごくかっこ