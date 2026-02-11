スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠を達成し、２２年に引退した高木菜那さんが１１日までにＳＮＳを更新。ミラノ・コルティナ五輪のメダリストとの２ショットをアップして話題になっている。高木さんは自身のインスタグラムで「スキージャンプ混合団体銅メダル本当におめでとうございます！！」とつづると、スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅との２ショットを公開した。続けて「沙羅ちゃんの