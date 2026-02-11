アメリカNBCの有名司会者の母親が行方不明となっている事件で、10日、事情を知っているとみられる人物が拘束されたことがわかりました。NBCの有名司会者サバンナ・ガスリーさんの母、ナンシーさん（84）は先月31日から行方不明になっていますが、アメリカメディアは10日、地元当局がアリゾナ州で事情を知っているとみられる人物を拘束したと伝えました。ナンシーさんの行方はまだわかっていません。ナンシーさんは先月31日の夜、家