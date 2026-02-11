楽天との練習試合で本塁打を放ち、笑顔で塁を回る日本ハム・清宮幸＝名護実戦初打席、最初の一振りを最高の結果につなげた。日本ハムの清宮幸が11日、沖縄県名護市で行われた楽天との練習試合に先発出場し、二回に左中間へソロ本塁打を放った。「ちゃんと振り切れていたし、初めての打席だったけど違和感はなかった」と状態の良さをうかがわせた。楽天の開幕投手候補、古謝の投じた高めの直球を鋭く振り抜いた。オフから軸足と