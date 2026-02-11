大相撲の幕内・朝白龍（27＝高砂部屋）の幕内昇進祝賀会が11日、東京都内のホテルで開かれ、モンゴルから来日中の両親ら約130人が祝った。新入幕だった先場所では5連敗も経験したが、千秋楽で白星を挙げ8勝7敗。「負け越したらどうしようかなと思っていたけど、結果的に勝ち越せて良かった」と柔和な笑みを浮かべた。師匠の高砂親方（元関脇・朝赤龍）も「7勝7敗で（千秋楽で）負けたら今日の昇進パーティーもないなと（笑い）