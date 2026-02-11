ＴＷＩＣＥのダヒョンが足首を骨折し活動を中断すると１１日、所属事務所ＪＹＰエンターテインメントが公式サイトを通して発表した。＜ＪＹＰ公式コメント全文＞こんにちは、ＪＹＰエンターテインメントです。ＴＷＩＣＥメンバーのダヒョンは、ツアー１ｓｔ区間の序盤に足首異常が発見されアメリカで継続して治療をしていましたが、韓国入国後に精密検査を行った結果骨折していることが判明し、医療スタッフから十分な休養と