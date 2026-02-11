昔ながらの嫁入り行列を再現する、羽後町の花嫁道中が先日行われました。馬そりにひかれた新婚の夫婦が多くの町民や観光客から祝福を受けました。行事や自然の映像を秋田放送に送ってくれている、由利本荘市鳥海町の真坂隆昌さんが撮影しました。40年前から続く羽後町の恒例イベント、花嫁道中。今回の主役は、去年の夏に結婚した、羽後町出身の仙道善さんと、秋田市出身の仙道万維さんです。花嫁道中は、1950年代まで行われていた