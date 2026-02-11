由利本荘市で、小学生以下を対象とした職業体験イベントが開かれました。子どもたちが地元企業の様々な仕事に触れ将来を考えるきっかけにしていました。由利本荘市のナイスアリーナで開催された「あきた冒険キャンパス」。地元企業の仕事を体験することで、愛着を深め秋田で働きたいと思って欲しいと、秋田ノーザンハピネッツが企画しました。会場には、16のブースが並びました。子どもたちは、青果店の店員やネ