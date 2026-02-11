今季はシーズン途中にレアル・マドリードがシャビ・アロンソを解任してアルバロ・アルベロアに指揮官に託したが、そのレアルを含め今夏はさらに大きな指揮官の移動が起きる可能性が高い。来季への監督人事を予想したのは『ESPN』だ。今夏には2026W杯があり、大会終了と共に代表チームとの契約が切れる指揮官もいる。彼らもクラブの仕事に向かう可能性があり、この夏は多くのトップクラブで指揮官が交代する可能性があるのだ。まず