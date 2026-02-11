エヴァートンは夏の移籍市場でマンチェスター・シティから2人の選手を獲得したいと考えているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。1人目はMFジャック・グリーリッシュだ。エヴァートンは昨夏レンタル移籍にてグリーリッシュを獲得し、同選手はここまで公式戦22試合で2ゴール6アシストを記録。エヴァートンの攻撃を牽引する一人として輝きを放っていたが、第23節リーズ戦以降は疲労骨折の影響で戦列を離脱。手術を行い、今シーズン