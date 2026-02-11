マンチェスター・シティに所属するイングランド代表GKジェームズ・トラッフォード（23）には多くのプレミアクラブから熱視線が届いているようだ。シティのアカデミーで育った同選手は2023年夏に一度、バーンリーへ完全移籍を果たすもブラジル代表GKエデルソンが退団した今夏の移籍市場でシティに復帰。守護神も世代交代を行い、これからはトラッフォードが正GKの座につくかと思われたが、シティは移籍最終日にパリ・サンジェルマン