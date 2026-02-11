先発ローテの立て直しが急務となっているロッキーズに加わる菅野(C)Getty Imagesベテラン右腕の新天地が決まった。現地時間2月10日、今オフにオリオールズからFAとなっていた菅野智之が、ロッキーズと1年510万ドル（約8億580万円）で契約を締結した。【動画】この邪悪なスプリット！菅野がエンゼルス打線に快投を見せたシーンスプリングトレーニング直前の電撃契約だ。メジャーリーガーとしては、“ルーキーイヤー”となった昨