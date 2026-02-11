中に入れないままの名古屋城。止まったままの木造復元計画は、どうなるのでしょうか。 【写真を見る】“中に入れない”名古屋城 河村たかし前市長肝いりの「木造復元」どうなった？2年8か月ぶりの市民説明会 全体計画取りまとめは2027年度以降 （名古屋市 河村たかし前市長 2013年）「天守閣は絶対復元せないかん」 名古屋城天守閣の木造復元計画。河村たかし前市長の肝いり事業で、早期に実現できなければ「関係者は全員切腹」