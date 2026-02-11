当選した候補は いつから「国会議員」？ 2月11日、3日前に投開票された衆議院議員選挙で当選した候補に、当選証書が手渡されました。当選者はいつから「国会議員」になるのでしょうか？ 【写真を見る】当選した候補は、いつから「国会議員」？歳費（いわゆる給料）はいつ発生する？衆議院選挙の疑問 熊本県選挙管理委員会によりますと、今回の当選者の任期は「投票当日」から。 つまり、2月8日から始まります。 今回のよう