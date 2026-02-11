公立高校全国初のマンガ学科がある高森高校の卒業制作展、プロ顔負けの作品が並んでいます。 表情豊かなオオカミと赤ずきんの立場逆転ラブストーリー。高森高校マンガ学科1期生の卒業制作です。3年前、公立高校で全国初のマンガ学科が開設された高森高校。生徒は授業を通して基礎から応用までを学んできました。会場には、3年生36人が手がけたマンガと絵画などが展示されています。 高校2年生でマンガ雑誌デビュ