◇練習試合楽天3ー3日本ハム（2026年2月11日名護）楽天の7年目・武藤敦貴外野手（24）が途中出場で2安打1打点と猛アピール。「いい感じでアジャストできた。結果にこだわりながら、やれることをしっかり準備していきたい」と話した。7回2死一塁で河野から右前打を放ち、好機を広げると、9回1死一塁では柳川から右中間を破る適時二塁打。本塁送球の間に、俊足を生かして三塁を陥れ、「打つだけが売りじゃないので、全ての