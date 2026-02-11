STU48が11日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザルーファ広場で、13枚目シングル「好きすぎて泣く」発売記念イベントを開催した。3月4日発売の表題曲「好きすぎて泣く」を、選抜メンバー16人全員で初パフォーマンスした。ミニライブは、中村舞（26）がセンターのファーストアルバムリード曲「愛の重さ」からスタート。10日にグループ卒業を発表したばかりの石田千穂（23）のセンター曲「息をする心」などを立て続けに披露した。初パフ