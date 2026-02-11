市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：今夜は濃い霧に注意が必要です。 小野：雨で湿気が残ったところに気温が下がります。今夜は濃い霧が発生しやすくなります。その霧がはれると、あす12日から15日・日曜日までは天気も晴れとなります。気象台の週間予報です。 小野：16日・月曜日からはくもりや雨。15日・日曜日は最高気温16度、4月上旬並みです。市川：雨も降ったし、