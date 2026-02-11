俳優兼歌手チャン・グンソクは、安定した進行と共感を呼ぶリアクションで、番組の中心に立った。去る2月10日、韓国で放送されたMBCの旧正月特番『食卓の発見』（原題）第1回「時間と誠意を込めた食卓」で、シェフのユン・ナムノ、デイヴィッド・リー、ガールズグループBilllieのツキ、作家のクァク・ジェシクとともに、食卓に込められた誠意と知恵を探し求めるため、慶尚北道（キョンサンブクド）・栄州（ヨンジュ）に向かった。【