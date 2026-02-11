2月11日、元ロンドンブーツ1号2号の田村淳（52）がXを更新。現在ネット上で拡散している、エプスタイン事件をめぐる自身に関する“噂”について初めて言及した。エプスタイン事件とは、米国の大富豪ジェフリー・エプスタイン氏が未成年少女らへの性的搾取や人身売買に関与したとして摘発された一連の事件を指す。同氏は2008年、フロリダ州で児童買春の罪で起訴・有罪判決を受けたが、司法取引により軽い刑にとどまった。その後、20