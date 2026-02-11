ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢?¼øÆýÌë¶Ð?¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò³¨Æüµ­¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û?¼øÆýÌë¶Ð¤Î¤ªÍ§?³¨Æüµ­¤ÇÌë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¹©É×¤ò¥·¥§¥¢¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¼ö½Ñ²öÀï¤ò¤ß¤ë¤Î¤¬¤·¤¢¤ï¤»¡×æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤¯¤ó¤¬Ê©ÂË¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇÌ²¤ë?¿²ÊÖ¤êÍÞ¤¨¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó?¤ä¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò¼øÆý»þ¤ËÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ëºÝ¤Î?¼øÆý¥¯¥Ã¥·