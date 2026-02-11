新型の宇宙船「夢舟」を搭載し、打ち上げられるロケット「長征10号」＝11日、中国海南省文昌（新華社＝共同）【北京共同】中国宇宙当局は11日、月探査に用いる新型の有人宇宙船「夢舟」が飛行試験に成功したと発表した。月面探査計画に向け「重要な段階を突破した」と誇示した。習近平指導部は2030年までに中国人による初の月面着陸を目指しており、月探査で先行する米国への対抗姿勢を強めている。飛行試験は海南省文昌の発射