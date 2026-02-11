◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日ノルディックスキー複合個人ノーマルヒル前半飛躍（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月11日プレダッツォ・ジャンプ競技場）ノルディックスキー複合最初の種目、個人ノーマルヒルは前半飛躍を行い、五輪6大会連続出場の渡部暁斗（37＝北野建設）は100.0メートルの122.3点で11位につけた。前半首位のクリスティアン・イルベス（29＝エストニア）とは41秒差で、後半距離10キロを日