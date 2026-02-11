【AFCチャンピオンズリーグエリート】ヴィッセル神戸 2−0 FCソウル（2月10日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】70m独走→衝撃ロケット弾 ヴィッセル神戸のFW武藤嘉紀が、衝撃的なスーパーゴールを叩き込んだ。約70mを独走しながら「相手を1人も抜かずに決める」という珍しい一撃が、大きな話題となっている。2月10日のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）グループステージ第7節で、神戸は韓国のFCソウルとホームで対戦